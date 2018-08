Polizei im Sucheinsatz : Herrenloses Boot im Pinnower See

Ein herrenloses Boot im Pinnower See bei Godern hat am Vormittag einen Sucheinsatz der Polizei ausgelöst.

08. August 2018, 13:04 Uhr

Ein herrenloses Boot im Pinnower See bei Godern hat am Vormittag einen Sucheinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Mann hatte am Morgen das im See treibende Faltboot entdeckt und es schwimmend ans Ufer gebracht. Der Zeuge hatte es dort festgemacht und dann Hilfe geholt. Beim Eintreffen der Polizei war das Boot dann allerdings verschwunden. Noch ist unklar, ob sich das Boot selbst vom Ufer gelöst oder der Besitzer sein Boot zwischenzeitlich abgeholt hat.

Da ein Bootsunglück derzeit nicht auszuschließen ist, führt die Polizei einen Sucheinsatz durch. In Kürze wird der Polizeihubschrauber die Suche aus der Luft unterstützen.