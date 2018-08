Polizei im Sucheinsatz : Glückliches Ende einer Suche im Pinnower See

Ein herrenloses Boot im Pinnower See bei Godern hat am Vormittag einen Sucheinsatz der Polizei ausgelöst.

von svz.de

08. August 2018, 13:04 Uhr

Ein herrenloses Boot im Pinnower See bei Godern hat am Vormittag einen Sucheinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Mann hatte am Morgen das im See treibende Faltboot entdeckt und es schwimmend ans Ufer gebracht. Der Zeuge hatte es dort festgemacht und dann Hilfe geholt. Beim Eintreffen der Polizei war das Boot dann allerdings verschwunden. Bis dahin war unklar, ob sich das Boot selbst vom Ufer gelöst oder der Besitzer sein Boot zwischenzeitlich abgeholt hat.

Da ein Bootsunglück nicht auszuschließen war, führte die Polizei einen Sucheinsatz durch. Am frühen Nachmittag dann die erlösende Nachricht: Das Boot wurde auf dem Pinnower See gefunden, darin sein 22-jähriger Besitzer, der den ganzen Wirbel gar nicht mitbekommen hatte. Offenbar hatte der Zeuge das Boot an genau der Stelle am Ufer festgemacht, an dem der Besitzer es am Vortag verlassen hatte.