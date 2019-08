Zeugenaufruf : Gesprengter Zigarettenautomat in Hanshagen

Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben oder hat relevante Beobachtungen gemacht.

von ots

31. August 2019, 10:24 Uhr

Anwohner meldeten Notruf der Polizei am Samstagmorgen gegen 02:10 Uhr einen lauten Knall aus Richtung eines Zigarettenautomaten in der Hofstraße in Hanshagen.

Die eintreffenden Polizeibeamten stellten vor Ort einen durch eine Explosion vollständig zerstörten Zigarettenautomaten fest. Einzelne Trümmerteile konnten in einem Umkreis von bis zu 15 Metern aufgefunden werden.

An den Resten des Automaten wurden Blutspuren festgestellt die darauf schließen lassen, dass der oder die Täter sich bei der Tat verletzt haben.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben oder hat relevante Beobachtungen gemacht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 7200 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.