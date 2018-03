Innenstadt : Geldautomat in Lübz gesprengt - Täter auf der Flucht

von Michael-Günther Bölsche

05. März 2018, 08:17 Uhr

In Lübz wurde in der Nacht zum Montag ein Geldautomat gesprengt. Die bislang unbekannten Täter sind auf der Flucht.

Es war gegen 2.45 Uhr am Montagmorgen als ein lauter Knall in der Lübzer Innenstadt die Nachtruhe störte. Kurz darauf wurden die Kameraden der Lübzer Freiwilligen Feuerwehr zu einem Löscheinsatz alarmiert. Auch die Polizei wurde zum Einsatzort geschickt, denn Am Markt 7 war ein Geldautomat gesprengt worden und es entstand ein offenes Feuer.

Eine Streifenwagenbesatzung war gerade in Lübz und so konnten die Beamten umgehend den Tatort aufsuchen, während weitere Polizeibeamte angefordert wurden. Wie unsere Redaktion erfuhr, sollen die Täter beim Eintreffen der Polizei sofort die Flucht ergriffen haben. Es soll sich dabei um drei maskierte Personen handeln, die getrennt in unterschiedliche Richtungen geflohen sind. Ihr Tatfahrzeug – ein schwarzer Audi A 6 – mussten sie zurück lassen. Im Kofferraum fanden die Beamten noch die Gasflaschen. Ob das Fahrzeug zuvor gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt, mindestens aber soll das Kennzeichen in der Region Lübz zuvor entwendet worden sein.

Die Kameraden der Lübzer Wehr hatten das Feuer sehr schnell löschen können. Mit einer Wärmebildkamera wurde zusätzlich nach möglichen Glutnestern gesucht. Auch ein angrenzendes Textilgeschäft wurde in Mitleidenschaft gezogen. Auf Grund der Druckwelle, die bei der Sprengung des Geldautomaten entstand, wurden eine Umkleidekabine sowie Regale beschädigt und Waren in den Raum geschleudert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und noch in der Nacht mit der Sicherung der Spuren begonnen. Dazu wurde auch ein Fährtensuchhund eingesetzt. Über die Höhe der Beute sowie über den entstandenen Sachschaden gibt es noch keine Informationen.