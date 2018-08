Goldberg : Gartenpavillion geht in Flammen auf

Eigentümer kämpft mit Gartenschlauch und Wassereimer gegen das Feuer.

von Michael-Günther Bölsche

20. August 2018, 15:57 Uhr

Am Mpntagnvormittag heulten in Goldberg die Sirenen. Am Rummelsberg war ein Gartenpavillon in Brand geraten. Positiv war, dass Eigentümer und Nachbarn gemeinsam die Flammen mit Gartenschlauch und Wassereimer bekämpften bis die Feuerwehr eintraf. Die Kameraden haben dann noch die Restlöscharbeiten übernommen. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei übernommen. Derzeit wird die Schadenshöhe auf 1000 Euro geschätzt.