Woserow : Feuer auf dem Gelände einer Biogasanlage

Rohmaterial geriet in einem Lagergebäude vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand.

von Winfried Wagner

07. April 2019, 19:43 Uhr

Einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro hat ein Feuer auf dem Gelände einer Biogasanlage am Sonntag in Woserow (Vorpommern-Greifswald) verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Neubrandenburg erklärte, geriet Rohmaterial in einem Lagergebäude vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand, so dass das Gebäude beschädigt wurde. Wegen des Feuers habe man das Gas auf dem Gelände der Anlage kontrolliert abbrennen lassen. Mehrere Feuerwehren seien noch im Einsatz, hieß es am Abend. Es mussten Straßen gesperrt werden. Verletzt wurde bis zum Abend niemand.