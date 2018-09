Eixen bei Ribnitz-Damgarten : Fall vergessener Kinderkleidung aufgeklärt

Der Fund von Kinderkleidung hatte einen Polizeieinsatz ausgelöst - jetzt die Entwarnung: Sie wurde lediglich vergessen.

von svz.de

20. September 2018, 09:55 Uhr

Am Dienstag hatte die Polizei einen Hinweis bekommen, dass am Eixener See Kinderkleidung gefunden wurde. Danach suchten Polizei und Feuerwehr nach einem Kind.

Mittwochabend erhielten die Polizei den Hinweis, die Kleidung könnte zu einer Familie gehören, die in der Gemeinde Eixen wohnt.

Die Beamten des Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten begaben sich zur Familie und prüften den Hinweis. Tatsächlich stellte sich heraus, dass die Familie am Dienstag am Badesee war und die Bekleidung schlichtweg vergessen hatte.