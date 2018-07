Rostock : Einweggrills lösen Waldbrand aus

Unbekannte grillen auf einem Parkplatz in Rostock und lösen damit ein Feuer im angrenzenden Küstenwald aus.

von Ann-Kristin Herbst

30. Juli 2018, 16:20 Uhr

Zurück blieben zwei verkohlte Steaks: Unbekannte auf einem Parkplatz in Rostock gegrillt und damit ein Feuer im angrenzenden Küstenwald ausgelöst. Urlauber hatten am Sonntagabend Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Einsatzkräfte konnte den Brand rechtzeitig unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung der Flammen verhindern. Die Polizei habe zwei Einweggrills sichergestellt, auf denen noch verkohlte Steaks lagen. Sie ermittele derzeit wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Gefahr von Waldbränden weiterhin sehr hoch. Im Norden des Bundeslandes gelte die Gefahrenstufe 4, sagte eine Sprecherin des Agrarministeriums am Montag. Rund um Jasnitz und Mirow liege die Brandgefahr sogar bei Stufe 5. Nach Ministeriumsangaben ist es in diesem Jahr bereits zu 28 Waldbränden gekommen, bei denen knapp zwölf Hektar in Mitleidenschaft gezogen wurden.