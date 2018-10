Dummerstorf : Einbruch in Bäckerei am Supermarkt

Es entstand ein Schaden von 2000 Euro.

02. Oktober 2018, 13:46 Uhr

In den Lila-Bäcker, im Netto-Markt, im Dummerstorfer Schmiedeweg sind in der Nacht zu Dienstag unbekannte Täter eingebrochen. Über eine Seitentür kamen sie in den Bäckereibereich, wo ein Tresor aufgebrochen und der Inhalt entwendet wurde. Der Bäckerei entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro, so die Polizei. Ein Zulieferer der Bäckerei hatte den Einbruch gegen 3.30 Uhr festgestellt.

Der Kriminaldauerdienst Rostock war zur Spurensuche vor Ort. Anhaltspunkte zu Tatverdächtigen gibt es derzeit nicht.