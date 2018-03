Neubrandenburg : Einbrecher auf frischer Tat von Polizei erschossen

Die Polizei wird in Neubrandenburg alarmiert, weil drei Männer einen Einbruch verüben wollen. Die Beamten rücken sofort an. Ein Polizist schießt. Ein 27-jähriger Verdächtiger stirbt später.

von dpa

01. März 2018, 07:24 Uhr

Bei einem Polizeieinsatz in Neubrandenburg ist ein mutmaßlicher Einbrecher angeschossen worden und an den Verletzungen später gestorben. Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht an einer Ladenzeile in der Oststadt, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Neubrandenburg sagte.

Das Opfer - ein 27-jähriger Mann - sei mit zwei Komplizen unterwegs gewesen, die festgenommen wurden. Der Angeschossene kam nach dem Schuss in das nahegelegene große Klinikum, wo er noch in der Nacht starb. Die genauen Umstände des Polizeieinsatzes müssten aber noch geklärt werden. Auch die Staatsanwaltschaft sei eingeschaltet worden.

Eine Zeugin hatte die Polizei gegen 0.23 Uhr angerufen, weil sie sah, wie sich drei Männer Zugang an einem Kiosk in der Ladenzeile verschafften. Daraufhin seien mehrere Streifenwagen des Reviers ausgerückt. Die Beamten sollen die Tatverdächtigen aufgefordert haben, den Kiosk zu verlassen. Dabei habe ein Beamter seine Pistole eingesetzt. „Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Schuss abgefeuert“, sagte die Sprecherin. Der Geschädigte sei am Oberkörper getroffen worden.

Die zwei Tatverdächtigen im Alter von 27 und 40 Jahren seien festgenommen worden. Gegen sie werde wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahles ermittelt.

Der Polizist, der geschossen hat, habe seine Nachtschicht beendet und habe derzeit frei. Er werde später ebenfalls angehört. Ihm sei - wie nach Schusswaffengebrauch üblich - auch Hilfe angeboten worden.

Die Neubrandenburger Oststadt ist eine große Plattenbausiedlung und der Juri-Gagarin-Ring, wo sich der Vorfall ereignete, die Hauptstraße. Dort befinden sich mehrere Ladenzeilen.