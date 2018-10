Menschenleben auf dem Gewissen : Drogendealer überführt

Ermittlungserfolg für die Kriminalpolizeiinspektion Anklam

von ots

24. Oktober 2018, 15:45 Uhr

Im November 2017 waren neben einem 44-Jährigen aus der Region Grimmen, der an einer Überdosis verstorben ist, über neun Gramm Kokain gefunden worden. Die Ermittlungen hatten sich anschließend auf einen heute 48 Jahre alten Greifswalder konzentriert, der unter dem Verdacht des unerlaubten Handeltreibens mit illegalen Betäubungsmitteln stand. Der Beschuldigte soll dem Verstorbenen seit mehreren Jahren wöchentlich Kokain im Wert von 800 bis 1.000 Euro verkauft haben.

Der Tatverdächtige konnte nach einer Beschaffungsfahrt in Greifswald am 27. August 2018 festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs konnten 100 Gramm Kokain mit einem Wert von etwa 8.000 Euro in der Mittelkonsole des Autos sichergestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der von ihm genutzten Räumlichkeiten wurden unter anderem Streckmittel und Feinwaagen aufgefunden, die den Verdacht des unerlaubten Handeltreibens mit illegalen Betäubungsmitteln erhärteten.

Monatelang haben die Ermittler Erkenntnisse durch verdeckte Maßnahmen ausgewertet. So konnten sie u.a. mögliche Beschaffungsfahrten nach Berlin ermitteln. Belegt wurde dies durch die sichergestellte Menge an Kokain.

Der Beschuldigte hat nach Ermittlungserkenntnissen an den Verstorbenen circa 4500 Gramm Kokain zu einem Preis von 80 Euro je Gramm verkauft. Derzeit wird von weiteren Abnehmern ausgegangen. Die Ermittlungen dauern an. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.