Torgelow : Diebe bestehlen Fußballclub

Regner, Mäher, Werkzeug weg: Integrationsarbeit in Drögeheide behindert

von dpa

21. August 2018, 12:53 Uhr

Diebe gefährden derzeit die Integrationsarbeit beim FC Vorwärts Drögeheide in Torgelow (Kreis Vorpommern-Greifswald), der dafür bereits ausgezeichnet wurde. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stahlen Unbekannte die einzigen Großflächenregner aus dem Stadion und dazu Rasenmäher, Motorsense und Werkzeug. «Das ist ein harter Verlust für einen so kleinen Verein», sagte der Vereinsvorsitzende Rene Samuel der Deutschen Presse-Agentur. Damit könne der Rasen in dem Stadion nicht mehr vernünftig bewässert, gepflegt und genutzt werden.

Das Tor sei in der Nacht zu Dienstag aufgebrochen und die Gegenstände gestohlen worden. «Wir sind über so ein Vorgehen sehr enttäuscht», erklärte Samuel. Den Gesamtschaden schätzte er auf rund 4000 Euro.

Vorwärts Drögeheide hatte 2016 den Integrationspreis des Deutschen Fußballbundes für seine Flüchtlingsarbeit bekommen und konnte sich so sein erstes Vereinsfahrzeug leisten. Der mit 70 Mitgliedern eher kleine Verein hat seine Plätze wenige Hundert Meter von einer größeren Flüchtlingsunterkunft entfernt und engagiert sich seit 2013 intensiv bei der Integration der Zuwanderer. «Wir haben drei Jugendmannschaften, in die wir die Leute integrieren», sagte Samuel.