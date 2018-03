Stralsund : Cannabisaufzuchtanlage und Drogen in Wohnung entdeckt

49-Jähriger festgenommen

07. März 2018, 16:48 Uhr

Eine Cannabisaufzuchtanlage mit mehreren Hanfpflanzen ist in einer Wohnung in Stralsund entdeckt worden. Die Polizei hatte nach Zeugenhinweisen am Dienstag die Wohnung des 49-Jährigen durchsucht und war neben der Anlage auch auf Betäubungsmittel und Drogenzubehör im Wert von mehreren tausend Euro gestoßen. Wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte, wurde der Mann festgenommen. Er sollte noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.