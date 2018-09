Mirow / Wittstock : "Bombodron": Versteck für Diebesgut?

Ein Feuer hat die Polizei zu einem möglichen Versteck Krimineller auf dem ehemaligen Luft-Boden-Schießplatz Kyritz-Ruppiner Heide geführt.

von svz.de

20. September 2018, 08:11 Uhr

Wie eine Polizeisprecherin am Morgen in Neuruppin sagte, entdeckte ein Förster am Vortag eine brennende Fahrzeughalle mit einem vermutlich gestohlenen Transporter. Die Halle befindet sich auf dem «Bombodrom» versteckt zwischen Alt Lutterow und Wittstock, südlich von Mirow und der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern.

Da der Brandort noch zu heiß war, könnten Kriminaltechniker Halle und Fahrzeug erst jetzt genauer untersuchen. Menschen seien aber nicht im Fahrzeug gewesen. Feuerwehrleute konnten verhindern, dass der Brand auf das riesige Wald- und Heidegebiet übergreift.

Nach bisherigen Untersuchungen könnte der Transporter aus einem Diebstahl in Mecklenburg-Vorpommern oder einer anderen kriminellen Handlung stammen. Es werde wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt. Das «Bombodrom» war 2009 von der Bundeswehr aufgegeben worden.