Ribnitz-Damgarten : Betrunkener verursacht schweren Unfall

Mit 1,7 Promille Alkohol im Blut kollidiert ein Autofahrer am Sonntagnachmittag mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Beim Frontalzusammenstoß werden drei Personen verletzt.

von svz.de

22. April 2018, 15:08 Uhr

Auf der Strecke zwischen Hirschburg und Klein MüritzStr hat sich am Sonntag Nachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, der von einem erheblich alkoholisierten Autofahrer ausgelöst wurde.

Mehr zum Thema B111 bei Wolgast : Mann fährt gegen Baum - zwei Schwerverletzte

Wie die Polizei mitteilte, war der Trunkenbold in seinem Opel von Graal-Müritz kommend in Richtung Hirschburg unterwegs und setzte in einer Kurve zum Überholvorgang eines Mopeds an. Dabei stieß er im Gegenverkehr frontal in einen mit einem älteren Ehepaar besetzten Honda Accord. Benachbarte Anwohner hörten den lauten Knall und verständigten den Notruf.

Kurz darauf trafen Freiwillige Feuerwehr, zwei Notärzte, mehrere Rettungswagen und die Polizei am Unfallort ein. Während die Insassen im Honda schnell aus ihrem Wrack befreit werden konnten, gestaltete sich die Rettung beim Unfallverursacher viel schwieriger. Zu seiner Befreiung mussten die Feuerwehrleute die Fahrertür mit schwerem Gerät entfernen. Der auf der Rücksitzbank sitzende und angeschnallte Hund konnte unversehrt gerettet werden.

Er wurde an der Einsatzstelle mit frischem Trinken aufgepeppelt. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme und Bergung der zerstörten Fahrzeuge voll gesperrt. Ein erster Alkoholtest vor Ort ergab beim Unfall verursachenden Opelfahrer einen Wert von 1,72 Promille. Seinen Führerschein hat die Polizei an Ort und Stelle sichergestellt.