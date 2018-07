Nonnevitz : Badegäste retten Mann vor dem Ertrinken

Ersthelfer zieht in Not geratenen Schwimmer im letzten Moment an die Wasseroberfläche zurück.

von svz.de

12. Juli 2018, 13:48 Uhr

Das beherzte Eingreifen zweier Strandgäste hat in Nonnevitz auf Rügen einem Schwimmer das Leben gerettet. Bei Windstärke fünf und hohen Wellen sei der etwa 30-jährige Mann am Mittwoch in letzter Sekunde gerettet worden, sagte Rettungsschwimmer Ralf Jordan am Donnerstag. Die Begleiterin des Badegastes, über den laut Jordan bisher nichts weiter bekannt ist, habe durch Rufen am Strand auf die Situation aufmerksam gemacht.

Der erste Helfer sei daraufhin zu der Stelle geschwommen und habe den bereits untergegangenen Mann wieder an die Oberfläche und auf ein Kinderschwimmbrett ziehen können. Kurz danach erreichten Rettungsschwimmer Jordan und Kollegen die Stelle und übernahmen den bereits benommenen Mann. Ohne das Eingreifen des ersten Helfers wäre er sicher ertrunken, sagte der Rettungsschwimmer. Der Vorfall ereignete sich seinen Angaben zufolge in tieferem Wasser, in dem es zudem eine starke Strömung unterhalb der Wasseroberfläche gebe.