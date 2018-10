Zusammenstoß in Barth : Autofahrer stirbt bei schwerem Unfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag auf der L 23 bei Barth in Höhe des Abzweiges nach Wobbelkow-Ausbau gekommen.

von svz.de

25. Oktober 2018, 21:33 Uhr

Ein 59-jähriger Fahrer eines VW-Transporters fuhr aus Richtung Barth in Richtung Löbnitz. In Höhe des Abzweiges nach Wobbelkow-Ausbau wollte er nach links in eine Grundstückszufahrt abbiegen. Ein nachfolgender 23-jähriger Fahrer eines Peugeot-Transporters wollte an diesem noch links vorbeifahren. Dabei stieß er mit einem sich im Gegenverkehr befindlichen Hyundai zusammen.

Der 55-jährige Hyundai-Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, die Beifahrerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Peugeot-Fahrer kam ebenfalls schwer verletzt in eine Klinik. Der Fahrer des VW-Transporters wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 20.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die L 23 musste bis zur Bergung der verunfallten Fahrzeuge mehrere Stunden gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.