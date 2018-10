Sicherheit : Autofahrer attackieren Polizisten

Polizisten werden Opfer von Gewalt.

von kago

29. Oktober 2018, 15:14 Uhr

Spucken, Treten, Beleidigungen, körperliche Gewalt – am Wochenende häuften sich in Mecklenburg-Vorpommern die Widerstandsdelikte gegen Polizeivollzugsbeamte. Insgesamt zählte die Polizei vier Widerstandshandlungen in weniger als 36 Stunden. Auch in Nordwestmecklenburg ereignete sich ein Vorfall.

Von der Nacht von Sonnabend auf Sonntag waren Polizeibeamte des Revieres Grevesmühlen zu einer Trunkenheitsfahrt eingesetzt. In Groß Bünsdorf bei Schönberg trafen sie dann um 0.55 Uhr auf einen alkoholisierten Fahrer. Dieser widersetzte sich mehrfach den polizeilichen Maßnahmen, kam den Aufforderungen des Polizeibeamten nicht nach und versuchte wiederholt, den Beamten ins Gesicht zu fassen. Daraufhin musste der Tatverdächtige gefesselt werden. Er wurde in Gewahrsam genommen und zur weiteren Bearbeitung in das Polizeirevier nach Grevesmühlen gebracht. Dort beatmete er schließlich ein Alkoholtestgerät. Das zeigte einen Wert von 1,94 Promille an.

Andere Widerstandsdelikte ereigneten sich am Wochenende in Rostock, in Parchim und in Plau am See. Es waren jeweils Auseinandersetzung mit alkoholisierten Personen. In Plau wurde ein Polizist sogar am Kopf, über dem Auge verletzt.