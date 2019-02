Rügen : Auto überschlägt sich: 84-Jähriger stirbt auf der B96

Fahrer kommt mit seinem Auto von der Straße ab, kollidiert mit einem Straßenschild und der Schutzplanke.

von dpa

26. Februar 2019, 13:24 Uhr

Ein 84-jähriger Autofahrer ist auf der Bundesstraße 96 nahe Altefähr auf Rügen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, war sein Auto am Dienstag in einer langgezogenen Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Anschließend sei das Auto gegen die Schutzplanke geprallt und habe sich offensichtlich mehrfach überschlagen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Allerdings sei unklar, ob der Mann durch den Verkehrsunfall oder bereits zuvor an einer gesundheitlichen Beeinträchtigung starb, hieß es.