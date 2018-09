Röbel : Auto fährt über Gehweg und prallt an Baum - Fußgängerin tot

In der Mirower Straße in Röbel ereignete sich heute Morgen ein schwerer Verkehrsunfall.

von Susan Ebel

25. September 2018, 10:49 Uhr

Ein tödlicher Unfall ereignete sich vor wenigen Minuten mitten in Röbel. In der Mirower Straße fuhr ein Hyundai laut Augenzeugen mit größerer Beschleunigung in eine Fußgängerin, die sich auf dem angrenzenden Gehweg befand. Durch die Wucht wurde diese mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Das Fahrzeug prallte in der Folge gegen einen Straßenbaum, der förmlich gefällt wurde. Der Fahrer ist im Auto eingeklemmt und muss von den herbeigeeilten Helfern befreit werden.

Die Ermittlungen sind aufgenommen.

>> Wir informieren in Kürze weiter.