Schwerin : Auto des Tatortreinigers gestohlen

Unbekannte entwenden schwarzen VW T6 mit dem Schriftzug "Die Perle" in Schwerin

von polizei

18. Dezember 2018, 13:45 Uhr

Die Polizei fahndet nach einem schwarzen VW Transporter T6, dieser wurde am vergangenen Wochenende in Schwerin entwendet und stand zuvor in der Erich-Weinert Straße. Einigen Schwerinern wird der T6 durch seine Beschriftung bekannt sein. Auf dem Fahrzeug ist mehrmals der Schriftzug "Die Perle" rot foliert, auf dem Dach befindet sich eine orangene Rundumleuchte mit Aufschrift "Tatortreinigung" sowie ein Dachträger. Wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise zum Verbleib des T6.