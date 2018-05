Rostock : Außenfassade eines Gebäudes angezündet

Gegen sechs Uhr heute Morgen ereignete sich ein Brand an einem Gebäude im Gaffelschonerweg.

von Polizeipräsidium Rostock

13. Mai 2018, 10:30 Uhr

Am 13.05.2018 um ca. 06:00 Uhr ereignete sich ein Brand an einem Gebäude im Gaffelschonerweg in Rostock.

Der oder die unbekannten Täter entzündeten Petroleumfackeln an der Außenfassade des Gebäudes, in welchem sich ein Pflegeheim befindet.

Die Flammen griffen dann auf die Fassade über. Die Hauswand wurde hierdurch über dem Brandherd bis zur vierten Etage stark verrußt. Die Feuerwehr musste zudem zur Brandbekämpfung ein Loch in die Fassade schlagen (ca. 2 x 2 m), um eine Brandausweitung zu unterbinden. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht näher beziffert werden. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

Zeugen, welche Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen unter der Telefonnummer 0381 / 4916 2224 zu melden.