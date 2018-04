Greifswald : Arbeiter sticht mit Werkzeug auf Kollegen ein

In Greifswald hat ein Leiharbeiter seinen Kollegen mit einem Stechbeitel lebensgefährlich verletzt.

von Christophe Gateau und Winfried Wagner

24. April 2018, 07:39 Uhr

Bei einem Streit unter Leiharbeitern ist ein 36-jähriger Mann am Montagabend in Greifswald lebensgefährlich verletzt worden. Als Tatverdächtiger wurde ein ebenfalls 36 Jahre alter Mann festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte. Es bestehe ein Anfangsverdacht des versuchten Totschlags. Der Festgenommene soll mit einem sogenannten Stechbeitel auf den Kollegen eingestochen und ihn an Kopf und Hals verletzt haben. Das Opfer sei in einer Klinik notoperiert worden und inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.

Der Vorfall ereignete sich in einer große Halle eines Schiffbauers, bei dem viele Leiharbeiter aus dem Nachbarland arbeiten. Zur Tatzeit waren mehrere Arbeiter in der Halle, aber wegen der Größe sei noch nicht klar, wer etwas von dem Streit mitbekommen hat. Die Tatwaffe sei gefunden worden. Wegen der Sprachbarriere müssten nun erst Dolmetscher organisiert werden, um die genauen Hintergründe des Vorfalls zu klären.