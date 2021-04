Pasewalk : Zwei Unfälle auf der A 20 führen zur Vollsperrung

Gelhot via www.imago-images.de

Gelhot via www.imago-images.de

Am Sonnabend kam es auf der A 20 zu einem Unfall zwischen Kleintransporter und Auto, es kam zu einem Folgeunfall.

Altentreptow | Zu einem schweren Unfall kam es am Sonnabendvormittag gegen 10.55 Uhr auf der Bundesautobahn 20 in Fahrtrichtung Lübeck, in dessen Folge die Autobahn vollgesperrt werden musste. Zwischen den Anschlussstellen Pasewalk Nord und Strasburg wollte ein 22-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Transporter die Fahrspur wechseln. Währenddessen wurde der Wagen ...

