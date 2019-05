Knochenbrüche und Festnahmen : Wüste Auseinandersetzung am Dreescher Markt

An der Straßenbahnhaltestelle Dreescher Markt gerieten am Dienstag Mittag acht Personen aneinander. Zunächst soll es zu Beleidigungen gekommen sein, die schließlich in einer handfesten Auseinandersetzung mündeten.

von svz.de

08. Mai 2019, 09:08 Uhr

Die zwischenzeitlich informierten Polizeikräfte konnten im unmittelbaren Bereich des Tatortes fünf Tatverdächtige festnehmen. Zwei der beteiligten Personen erlitten Knochenbrüche und mussten im Klinikum behandelt werden.

Die Polizei bedankt sich bei einer Zeugin, die von der Auseinandersetzung Videomaterial zur Verfügung stellte. Ermittelt wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.