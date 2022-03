Fahrlässigkeit oder Pech? : Wohnzimmerbrand in Garz: Rentner zündelt mit Tapeten im Ofen

84-Jähriger muss mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, seine Ehefrau kommt bei Nachbarn unter. Denn das Einfamilienhaus ist nach dem Brand nicht bewohnbar. Schaden: 50.000 Euro.

Garz | Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus rückte die Feuerwehr Garz und die umliegenden Wehren am 21. März aus. Gegen frühen Abend ging eine Meldung bei der Einsatzleitstelle ein. Ein Zimmer im Obergeschoss stand in Flammen. Facebook Iframe Laut Angaben der Polizei hat der Hauseigentümer, ein 84 Jahre alter Mann, Tapeten im Ofen verbrannt. S...

