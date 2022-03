Protest auf der Straße : Demonstrationen in Bad Doberan und Gnoien – Zahlen rückläufig

Bei der Demonstration in Bad Doberan nahmen laut Polizeiangaben insgesamt 110 Bürger teil, in Gnoien waren es am 23. März 31 Personen. Anfang März waren es noch 250 Menschen, die in beiden Orten auf die Straße gingen.

Bad Doberan / Gnoien | Woche für Woche gehen weiterhin Menschen in Bad Doberan und Gnoien auf die Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen und etwaigen Impfpflichten zu demonstrieren. Auch am 23.März hatten sich in beiden Orten wieder Bürger zusammengefunden.

