Zwischen Ave und Penzlin : Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten und einer Toten auf B192

Auf der Bundesstraße 192 kam es in einem Stau zu einem Unfall mit vier beteiligten Autos. Vier Personen wurden schwerverletzt, eine Person verstarb im Krankenhaus.

Neubrandenburg | Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag gegen 15.10 Uhr auf der Bundesstraße 192 zwischen Ave und Penzlin. Vier Autos waren beteiligt. Vier Personen wurden schwerverletzt, von denen eine am Abend ihren Verletzungen erlag. Unfall im Stau Nach Ermittlungsstand am Sonntagabend bildete sich in Fahrtrichtung Penzlin ein Stau, da ein Aut...

