Fußgänger tot : Unfallopfer verstorben

Ein 81-Jähriger ist einen Tag nach einem Unfall in Pasewalk an seinen Verletzungen gestorben. Er war aus bisher ungeklärter Ursache von einem Auto erfasst worden.

Pasewalk | Ein 81-jähriges Unfallopfer am Dienstagabend im Uniklinikum Greifswald seinen lebensbedrohlichen Verletzungen erlegen. Der Mann war am Montag in der Herderstraße in Pasewalk angefahren worden, teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg mit. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Wie es zur der Kollision des Fußgängers mit de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.