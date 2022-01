Polizeibericht : Unfälle durch extreme Glätte

Glatte Straßen führten zu 15 Unfällen im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg.

Neubrandenburg | Durch extreme Straßenglätte nach Schnee- und Graupelschauern haben sich am Donnerstag zwischen 15 und 22 Uhr im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg 15 Verkehrsunfälle ereignet. Dabei wurden fünf Menschen zum Teil schwer verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen Sachschäden von etwa 211.000 Euro, teilte die Polizei am Freitag mit. Unfallursache ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.