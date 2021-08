Neubrandenburg : Unbekannter Tatverdächtiger wegen exhibitionistischer Handlungen gesucht

In Höhe des sogenannten Elefantenspielplatzes wurde ein Mann gesehen, der auf der Parkbank saß und onanierte.

Röbel | In den Mittagsstunden am Montag gingen zwei Frauen im Alter von 22 und 32 Jahren auf der Wallpromenade in Röbel spazieren. In Höhe des sogenannten Elefantenspielplatzes bemerkten sie einen Mann, der auf der Parkbank saß und bei heruntergezogener Hose öffentlich onanierte. Als die beiden deutschen Geschädigten die Polizei anriefen, bemerkte er das und ...

