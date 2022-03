Großeinsatz auf Rügen : Stall in Stüßendorf brennt: Feuerwehr rettet Schweine und Hasen

Am frühen Morgen brannte das Gebäude in voller Ausdehnung. Fünf Feuerwehren waren im Einsatz und konnten 40 Tiere retten.

Stüssendorf/Buschwitz | Die Flammen waren schon aus weiter Entfernung zu sehen. Am 22. März brannte in Stüßendorf in der Gemeinde Buschvitz eine Stallanlage. Die Feuerwehren aus Buschvitz, Bergen, Patzig, Ralswiek und Rügen rückten gegen 0.45 Uhr zum Einsatzort aus. Facebook Iframe Wie die Feuerwehren mitteilten, brannte die Stallanlage bei der Ankunft der Brandschüt...

