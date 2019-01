Schwerin Einkaufscenter : Einbrecher wollten Zigaretten und Tabak

Nach dem Einbruch in das Schweriner Einkaufszentrum "Am Grünen Tal" nahm die Polizei zwei Verdächtige fest. Ein dritter Verdächtiger ist auf der Flucht.

von svz.de

19. Januar 2019, 15:47 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend kam es gegen 1 Uhr zum Einbruch in ein Einkaufcenter in der Straße "Am Grünen Tal" in Schwerin. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen wollten die Täter Zigaretten und Tabakwaren eines dortigen Geschäftes entwenden. Um an diese zu gelangen, hatten sie eine Außenverglasung zerstört sowie im Gebäude eine innere Sicherheitstür aufgebrochen.

Durch die Polizei wurden drei Tatverdächtige beim Verlassen des Objektes beobachtet. Zwei Tatverdächtige (32, 27) konnten trotz Fluchtversuchen festgenommen werden. Der Dritte entkam. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen gab einer der Polizeibeamten zwei Warnschüsse ab. Verletzt wurde bei den Maßnahmen niemand.

Einbruch in Schwerin: Verdächtige festgenommen

Die Festgenommenen befinden sich weiterhin im polizeilichen Gewahrsam. Die Ermittlungen zum dritten Tatverdächtigen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder möglichen weiteren Beteiligten machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 51 80 22 24, bei der Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.