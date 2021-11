Schmuggler aus Rostock erwischt : Heroin im Wert von halber Million Euro sichergestellt

Mit 20 Kilogramm Heroin im Wert von etwa einer halbe Million Euro hat die Polizei im Allgäu einen Autofahrer aus Rostock erwischt.

Füssen | Der 48-jährige Rostocker war am Montag in Richtung Süden gefahren, als Polizisten ihn kontrollierten. Der Mann habe die Drogen im Kofferraum versteckt und sei auf der Autobahn 7 vor dem Grenztunnel Füssen aufgeflogen, teilte das Bayerische Landeskriminalamt am Donnerstag mit. Im Kofferraum stellten sie "bauliche Unregelmäßigkeiten" fest, in dem Verste...

