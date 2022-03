Berauscht unterwegs : Rügen: Promillefahrer fährt auf Audi in Lietzow auf

36-Jähriger ist mit 1,57 Promille unterwegs und bemerkt zu spät, dass vor ihm gebremst wird. Auch der vor ihm fahrende Mann war nicht ganz nüchtern. Schaden: 15.000 Euro.

Lietzow | Zu einem Auffahrunfall wurde die Polizei am 24. März gegen 19.45 Uhr in die Gemeinde Liezow auf der Insel Rügen gerufen. Zwei Audi-Fahrer waren auf der Gemeindestraße Am Bahnhof in Richtung Bundesstraße 96 unterwegs. Als der 25-jährige Fahrer des ersten Wagens an der Einmündung zur Bundesstraße verkehrsbedingt halten musste, rauschte der hinter ihm fa...

