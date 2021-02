Mecklenburgische Seenplatte : Reger Besuch bei Cannabis-Züchter

Der Verdacht, dass ein Mirower gegen die Corona-Landesverordnung verstoße, entpuppte sich als Fund einer Cannabisaufzucht.

Mirow | Am Montagnachmittag erhielten Beamte des Polizeihauptreviers Neustrelitz den Hinweis über Verstöße gegen die Corona Landesverordnung. In einem Haus in Mirow würden ständig Leute ein und aus gehen. Als die Beamten sich zu dem Haus begaben, schlug ihne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.