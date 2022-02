Neubrandenburg : Polizei erwischt vier angetrunkene Männer auf E-Scootern

Innerhalb kürzester Zeit stoppte die Polizei gleich vier Fahrer.

Neubrandenburg | Vier E-Scooter-Fahrer waren angetrunken in Neubrandenburg unterwegs. Die Polizei erwischte die Fahrer in der Nacht vom 5. Februar auf den 6. Februar kurz nach 1 Uhr in der Neustrelitzer Straße. Bei einem 18-Jährigen ergab der Vortest einen Wert von 0,76 Promille. Sein 25-jähriger Begleiter pustete 0,56 Promille. Beide wurden zur Polizeidienststelle ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.