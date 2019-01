Demmin : Mutter nimmt Kind mit zum Einbruch

Polizei ertappt eine 35-Jährige und ihren elfjährigen Sohn auf frischer Tat.

von svz.de

03. Januar 2019, 06:40 Uhr

Eine 41 Jahre alte Mutter ist zusammen mit einem 35 Jahre alten Bekannten in einen Kiosk in Demmin eingebrochen und hat ihren elf Jahre alten Sohn mitgenommen. Die Beamten hätten das Trio auf frischer Tat ertappt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die drei waren im Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte in einen Vorraum des Ladens eingedrungen. Bevor sie Beute machen konnten, erwischte sie jedoch die Polizei. Nähere Angaben zu den Hintergründen der Tat konnten die Beamten zunächst nicht machen.