Kühlungsborn : Unbekannte stehlen 300-Kilo-Tresor aus Postfiliale

von Jonas Walter

03. Januar 2019, 15:23 Uhr

Einbrecher haben aus einer Postfiliale in Kühlungsborn (Landkreis Rostock) einen 300 Kilogramm schweren Tresor gestohlen. Die Täter seien in der Nacht zum Donnerstag durch ein Fenster in die Filiale eingedrungen und hätten den Tresor samt Inhalt durch den Haupteingang abtransportiert, teilte die Polizei mit. Die Beamten gehen aufgrund des Gewichts des Tresors davon aus, dass mehrere Täter an dem Einbruch beteiligt waren. Nach Polizeiangaben beträgt der Schaden mehrere tausend Euro.