Tiere sind gefährdet : Im Rinderstall bei Brüel ist ein Feuer ausgebrochen

Ein Tier konnte nicht mehr gerettet werden.

Kuhlen | Die dicken Rauchschwaden sind am Montagmorgen schon von Weitem zu sehen. In Kuhlen steht ein Kuhstall in Flammen. Der aus Vorwendezeiten stehende Stall fällt binnen Minuten den Flammen zum Opfer. 60 Feuerwehrleute aus dem Ämtern Sternberger Seenlandschaft und Crivitz können verhindern, dass sich der Brand auf Nachbargebäude ausbreitet. Tiere waren ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.