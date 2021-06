Bandelin : Hohe Schäden durch Einbruchserie verursacht

In Vorpommern sind Unbekannte erneut in ein Wohnhaus eingebrochen und haben größeren Schaden angerichtet.

Bandelin | Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Anklam erklärte, war eine Familie in Bandelin bei Züssow (Vorpommern-Greifswald) betroffen. Die Täter seien am Dienstagmorgen eingestiegen und hätten Schmuck, Bargeld und Kameras im Wert von vermutlich mehr als 10 000 Euro entwendet. Als die Besitzer nach zwei Stunden zurückkamen, bemerkten sie den Vorfall. In...

