Übung in Dargelütz : Freiwillige Feuerwehren und DRK proben den Ernstfall

Zwei Menschenleben in Gefahr, acht Personen vermisst: Für die Kameraden aus Goldenbow und Fahrbinde ging es kürzlich heiß her – Bei dem Szenario handelte es sich zum Glück „nur“ um eine Einsatzübung

Dargelütz | Großeinsatz für die Freiwilligen Feuerwehren Goldenbow und Fahrbinde: Zusammen mit der Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus Parchim führten die Kameraden am vergangenen Freitag eine Einsatzübung in Dargelütz durch. Simulierter Brand fordert die Kameraden Das Szenario: Ein Gebäude in Brand, zwei Menschenleben in Gefahr, mehrere Verl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.