Brand in Schwerin : Frau will verqualmte Wohnung nicht verlassen und löst SEK-Einsatz aus

Die Frau wurde angeschossen und schwebt aufgrund einer Rauchvergiftung in Lebensgefahr.

von Johannes Neudecker (dpa)

14. Juni 2020, 10:34 Uhr

Eine Frau hat in Schwerin ihre verqualmte Wohnung nicht verlassen wollen, sich lebensgefährlich verletzt und auch noch einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei ausgelöst. Zunächst wurde die Feuerwehr am Samstagabend zu dem Mehrfamilienhaus gerufen, weil dort schwarzer Qualm aus den Fenstern einer Wohnung drang, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehrleute den Brand löschen wollten, wehrte die 50 Jahre alte Bewohnerin die Einsatzkräfte mit einem Stock ab.

Die Frau habe sich in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befunden und ihre Wohnung nicht verlassen wollen, hieß es weiter. Hinzugerufene Polizisten bedrohte sie anschließend mit einem Messer. Das SEK rückte schließlich an und drang in die Wohnung ein. Als die Frau die Beamten mit dem mittlerweile am Stock befestigten Messer angriff, schoss einer der Polizisten und verletzte die Frau am Bein. Sie kam mit durch die Rauchgasvergiftung erlittene lebensgefährliche Verletzungen in ein Krankenhaus.

Zur Ursache für das Feuer und der Frage, was in der Wohnung brannte, machte die Polizei zunächst keine Angaben. Während des Einsatzes wurden außerdem zwei Nachbargebäude vorsorglich evakuiert.