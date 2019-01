Feuer bei Dassow : Kleinkind stirbt bei Hausbrand

Bei einem Hausbrand bei Dassow (Kreis Nordwestmecklenburg) ist ein Kleinkind ums Leben gekommen. Eine Frau wird noch vermisst.

von svz und dpa

19. Januar 2019, 10:43 Uhr

Ein Kleinkind ist beim Brand eines Doppelhauses in Klein Voightshagen bei Dassow (Kreis Nordwestmecklenburg) gestorben. Dies teilte das Rostocker Polizeipräsidium der SVZ mit. Das Feuer war aus bisher noch ungeklärter Ursache gegen 6 Uhr am Samstagmorgen ausgebrochen, ein schwer verletzter 39-jähriger Mann wurde aus dem brennenden Haus geborgen. Die Einsatzkräfte der zu Hilfe gerufenen Feuerwehren hätten Probleme gehabt, in das Gebäude zu gelangen, weil der Dachstuhl im Verlauf des Brandes eingestürzt und auch das Treppenhaus nicht betretbar gewesen sei, so die Polizei weiter.

Bei Dassow: Totes Kind in Brandresten gefunden

Nach Beendigung der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte das tote Kleinkind im Haus. Eine Bewohnerin werde derzeit noch vermisst, so ein Polizeisprecher. Es sei jedoch nicht auszuschließen, dass die Frau bei der Beräumung des Hauses noch gefunden werde.