Geldautomat gesprengt : Explosion in Bankfiliale in Ferdinandshof

Eine Explosion hat die Scheiben der Sparkassenfilliale in Ferdinandshof gesprengt. Die Polizei untersucht die Schadenshöhe.

Ferdinandshof | In Ferdinandshof ist am frühen Freitagmorgen eine Bankfiliale attackiert worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde vermutlich mindestens ein Geldautomat in dem Gebäude auf noch unbekannte Art und Weise aufgesprengt. Dabei zerbarsten etliche Scheiben des Wohn- und Geschäftsgebäudes. Die Täter konnten fliehen. Die Bewohner des Hauses mit vier W...

