Alarm in Hohenlockstedt : Überfall auf Bäckerei wird dank Zeugin verhindert – und ein Bewaffneter flüchtet aus dem Rewe-Markt

Die Täter (19 und 28) wurden am Sonntag hinter der Bäckerei gestellt. Der Unbekannte aus dem Rewe-Markt wird noch gesucht.

Hohenlockstedt | Dank einer sehr aufmerksamen Zeugin konnte am Sonntagmorgen (7. März) ein Überfall auf eine Bäckerei in der Kieler Straße in Hohenlockstedt verhindert werden: Um kurz nach halb 7 hatte sie zwei verdächtige Männer hinter einem Altkleidercontainer hinter der Bäckerei beobachtet – sie verhielten sich auffällig, waren nach Angaben der Zeugin merkwürdig gek...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.