Polizei Wolgast : Einbruch in Kita – 2500 Euro Belohnung für Zeugen

Die Täter brachen in eine Kindertagesstätte ein und setzten diese unter Wasser.

Wolgast | Nach einem Einbruch in die DRK-Kita „Anne Frank“ in der Pestalozzistraße in Wolgast sind die Täter noch immer nicht gefasst. Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat nun eine Belohnung von 2500 Euro für Hinweise auf die Täter ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter führen. Bei dem Einbruch haben die Täter mehrere Räume der Kindertagesstätte unter Wasser ...

