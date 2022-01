Rügen : Ein Schwerverletzter bei Auffahrunfall auf B96

Die Beteiligten des Auffahrunfalls mussten beide in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 23.000 Euro.

Sassnitz | Auf der Insel Rügen kam es am Abend des 4. Januar zu einem schweren Zusammenstoße zweier Autos. Wie Holger Bahls, Polizeihauptkommissar im Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte, befuhr ein 51-Jähriger gegen 19.10 Uhr mit seinem Ford die B 96 aus Richtung Lietzow kommend in Richtung Sagard. An der Einmündung zur B 96b musste er an der dort befindli...

