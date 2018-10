Wolgast : Dreijähriges Mädchen tot aufgefunden

Die Mutter versuchte unter telefonischer Anleitung ihr Kind wiederzubeleben.

Am Freitagvormittag hat eine 27-Jährige in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ihr dreijähriges Kind lebslos aufgefunden. Wie die Polizei mitteilte, rief die Mutter den Rettungsdienst an und versuchte unter telefonischer Anleitung ihr Kind wiederzubeleben. Als der Notarzt eintraf, konnte er jedoch nur noch den Tod des Mädchens feststellen.



Die Umstände, wie es zu dem Tod des kleinen Kindes kommen konnte, werden nun durch die Rechtsmedizin und die Ermittler der Kriminalinspektion Anklam untersucht.