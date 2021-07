Wismar : Brand in Kreuzfahrtschiffkabine auf der Werft

Bei einem großen Kreuzfahrtschiff brach ein Feuer in einer Kabine aus, konnte aber schnell gelöscht werden.

Wismar | Ein Feuer auf einem im Bau befindlichen großen Kreuzfahrtschiff sorgte am Freitag in Wismar für Aufsehen. Wie ein Sprecher der MV-Werften erklärte, war der Brand am Morgen in einer der 2500 Kabinen der „Global 1“ ausgebrochen. Die Betriebsfeuerwehr der Werft und mehrere Feuerwehren aus Wismar kamen zum Einsatz. „Die Alarmkette hat gut funktioniert“, s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.